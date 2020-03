¡Impensable! Sophie Turner confiesa que odiaba a Jonas Brothers antes de conocer a Joe Jonas 

Londres, Reino Unido.- A dos meses de celebrar su primer año de casados, la actriz de Game of Thrones, Sophie Turner, hizo una enorme confesión: odiaba la agrupación de su esposo, Joe Jonas.

Mis amigos y yo no éramos fans de los Jonas Brothers. Había una banda en Reino Unido llamada Busted y tenían un éxito llamado Year 3000. Era maravilloso y nosotros éramos grandes fans de Busted.

Después, los Jonas Brothers hicieron una cover de la canción y le dieron fama mundial. Y Busted se separaron. Pensamos que era culpa de los Jonas Brothers, así que los odiábamos", explica Turner.

Un tiempo después, el cantante se encontraba de gira en Reino Unido y antes de llegar al país le envió un mensaje privado a Turner en el que le ofrecía salir a tomar algo mientras estaba en la ciudad.

Esperaba que apareciera con seguridad y todo eso. Pensaba: 'Será un imbécil'. Así que, traje a todos mis amigos para que me acompañasen a conocerlo, porque en el fondo de mi mente todavía me preocupaba que pudiera ser una farsa", explica.

Siguiendo con ese pensamiento de odio y desconfianza hacia Joe, la famosa escogió un antro de Camden Town: "Era un bar de mier..., un local sucio con buena música y gente vomitando en todas partes".

Pero, para sorpresa de Sophie Truner, nada salió como ella esperaba: "No trajo seguridad. Trajo a un amigo, y bebieron tan fuerte como el resto de nosotros. Hablamos durante horas y horas y horas. Y me di cuenta de que no era una persona aburrida. No era una farsa. Y pronto nos volvimos inseparables. Y me fui de gira con él", finalizó.