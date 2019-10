¡Increíble! Adolescente se queda muda por 12 años luego de haberse tragado una moneda

Canberra, Australia.- El caso de la australiana, Marie McCreadie, ha estremecido a muchos internautas, pues de la noche a la mañana perdió la voz, luego de que un día despertó con un fuerte dolor de garganta.

Este hecho se dio cuando la joven tenía 12 años, donde la primera semana tuvo una fuerte fiebre, así como una irritación de garganta que la dejó totalmente afónica.

Debido a su fea condición la chica en una ocasión decidió quitarse la vida, por lo que también estuvo en un hospital psiquiátrico.

Yo siempre llevaba pequeños cuadernos de notas y un lapicero, y me dedicaba a escribir. Algunos de mis amigos podían leer los labios, pero no siempre. A veces no podía meterme en las conversaciones”, explicó.