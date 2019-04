Influencer fitness revela cómo bajó 13 kilos de peso en 6 meses

Ciudad de México.- Hace nueve años que es periodista de Para Ti, y cinco que entró en un mundo que la llevó a adelgazar 13 kilos y tener 200 mil seguidores en Instagram: el del cuidado del cuerpo.

Hoy viaja por diversos países dando cursos de cocina y vende su propia faja de entrenamiento. Además, acaba de publicar su segundo libro Legalmente fit. Su primer libro fué titulado Diario de una chica fit (2015).

La argentina afirmó en entrevista:

Siempre creí que estos famosos "antes y después" eran mentira. Un engaño de empresas de batidos adelgazantes o pastillas mágicas. Sin embargo, un día me animé a hacer el mío y ¡creí! Es que si yo, Agus Dandri, pude cambiar radicalmente mi cuerpo ¡cualquiera puede! Y lo mejor es que no usé ningún atajo ni me fueron revelados secretos sagrados. Yo bajé 10 kilos en 6 meses a punta de fuerza de voluntad: empecé a hacer gimnasia, aprendí a comer a conciencia (sin pasar hambre) y entendí que no se puede cambiar 20 años de malos hábitos en dos semanas.