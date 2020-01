Inicia la gala de los SAG Awards 2020; Charlize Theron y Scarlett Johansson son unas de las nominadas a Mejor actriz

California, EU.- Una de las ceremonias más importantes del cinematografía y la televisión, llegó este 19 de enero de 2020, los SAG Awards presentan su XXVI edición, la premiación busca reconocer a las mejores interpretaciones en cine y TV.

Este evento destaca debido a que son los mismos actores quienes nominan y eligen a los ganadores, además se le considera como la ante sala de los Oscar, debido a que varios intérpretes conforman el mayor porcentaje de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas.

Son 15 las categorías que participan en la gala, aquí mostraremos las más importantes con sus respectivos nominados a llevarse la estatuilla.

En cine

Mejor actriz

Scarlett Johansson - Marriage Story

Cynthia Erivo - Harriet

Lupita Nyong’o - Us

Renée Zellweger - Judy

Charlize Theron - Bombshell

Mejor actor

Leonardo DiCaprio - Once Upon a Time in Hollywood

Adam Driver - Marriage Story

Christian Bale - Ford vs Ferrari

Taron Egerton - Rocketman

Joaquin Phoenix - Joker

En televisión

Actriz serie de drama

Jennifer Aniston - The Morning Show

Helena Bonham Carter - The Crown

Olivia Colman - The Crown

Jodie Comer - Killing Eve

Elisabeth Moss - The Handmaid’s Tale

Actor serie de drama

Sterling K. Brown - This Is Us

Steve Carell - The Morning Show

Billy Crudup - The Morning Show

Peter Dinklage - Game of Thrones

David Harbour - Stranger Things