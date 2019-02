Ciudad Obregón, Sonora.- No es impedimento la inseguridad que prevalece en el municipio para que Ciudad Obregón sea considerada candidata a convertirse en una Ciudad Creativa, asegura Abdul Sahib Machi García, director de Extensión Universitaria del Instituto Tecnológico de Sonora.

Sabemos que no hay una ciudad sin problemas. En muchas ciudades hay conflictos y no por ello se deja de destacar lo bueno que tiene para mostrarla al mundo. El hecho de que Cajeme sea considerada para la Guardia Nacional por los hechos violentos que vive, no es factor para que podamos postularnos en el rubro que somos más fuertes: la gastronomía”, dice.