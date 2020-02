Internet responde con memes a iniciativa de AMLO de eliminar puentes festivos

Ciudad de México.- En su conferencia Mañanera de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que para el próximo ciclo escolar presentará una iniciativa para que se acaben los “puentes” y se conmemoren las fechas históricas en su día exacto.

Sé que es polémico, pero considero que el que no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va. Sí... Hay un diablito en las redes sociales que está aquí arriba: diles que te vas a reelegir, que vas a rifar el avión, no no fue el diablito, sino que de veras debemos fortalecer nuestra memoria histórica”, señaló.