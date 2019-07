Irina Baeva al fin revela porqué no fue a la Primera Comunión de la hija de Gabriel Soto

Ciudad de México.- Desde hace algunos días surgió una polémica alrededor de la pareja de Gabriel Soto e Irina Baeva, pues ella estuvo ausente en la primera comunión de una de las hijas del actor y ahora la rusa ha revelado las razones del porqué no estuvo en este evento.

Recordemos que se había rumorado que Gabriel prohibió que doña Rosalba, la madre de Geraldine Bazán, estuviera presente y por ello la madre de sus dos hijas le exigió que no llevara a Irina, hecho que han negado rotundamente.

Ante tanta polémica, Baeva decidió dar su versión de su ausencia en la Primera Comunión de su hija Elissa Marie.

Yo creo que cada quien siempre va a tener su versión de los hechos. Es lógico que yo no fuera a la Primera Comunión pues porque yo no he podido todavía convivir todavía con las niñas…”, comentó al programa Suelta La Sopa.