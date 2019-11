Javier Sicilia, en entrevista exclusiva con TRIBUNA: "Nadie quiere invertir en un país que está ensangrentado"

Ciudad Obregón, Sonora.- Lo que está pasando en México –con el nivel de sangre y con tomas de calles- es de terror y debemos calificarlo como una emergencia nacional, afirma Javier Sicilia.

En entrevista exclusiva para TRIBUNA, el escritor, poeta y líder social reflexiona sobre la carta que le dirigió al presidente López Obrador; habla de la reacción del Padre Alejandro Solalinde, quien en otros momentos críticos del país fuera su compañero de lucha y lamenta, también, la situación económica: "El panorama que está viviendo el país es de terror", dice.

A continuación, la entrevista completa:

¿Nos está cargando la chingada en seguridad en México?

Sí, por supuesto que sí, el panorama que está viviendo este país, a nivel de sangre, de tomas de calles, de terror, ya hay que clasificarlo como una emergencia nacional; una tragedia humanitaria. Estamos hablando nada más de 30 mil asesinatos en el periodo del presidente López Obrador y no sabemos el número exacto de desaparecidos, tampoco tenemos muy claro el número de desplazados, pero si sumamos estos 30 mil de un año a cerca de 250 mil que se acumularon en asesinatos en la época de Calderón a Peña Nieto, nada más imagínese, estos son los costos de una guerra. Si tomamos en cuenta la masacre terrible y espantosa que vivió la familia LeBarón, donde mataron a mansalva a niños y mujeres; y esto sucede en gran parte del país.

Sobre la tercera carta dirigida al presidente, donde menciona una 'deuda con Julián LeBarón, ¿tiene comunicación con Julián LeBarón después de los hechos registrados en Bavispe?

Sí, he hablado con él y su hermano Adrián, hemos estado en contacto; es una familia y una comunidad a la que yo quiero mucho, como lo digo en la carta que le envío a Julián y que publicó en la revista Proceso, pues es mi hermano y ha sido mi compañero de lucha por la paz y la justicia; lo quiero mucho, a él y a su familia.

¿Cómo se logra recuperar una comunidad de un hecho tan violento, cómo recuperar la sensación de normalidad del día a día?

Recuperar totalmente no, la llaga, el sufrimiento, el dolor, sobre todo cuando son monstruosidades del tamaño que sufrieron y padecen la familia LeBarón, así como decenas y decenas de familias, pues la llaga queda ahí, profunda. Uno se levanta por dignidad, por amor a los otros, por amor a la vida, pero el golpe es algo que van a cargar todos los días, todas las noches.

¿Cuál es su opinión sobre la reacción del Padre Alejandro Solalinde en la que dice que usted es “excelente poeta, pero pésimo político”, y que está vez no marchará con usted?

Yo quiero mucho a Alejandro Solalinde, creo que es una figura emblemática en la lucha por las víctimas, en particular por su gran lucha como la de otros -menos conocidos como el padre- sobre los migrantes. Su batalla a lo largo de los años ha sido encomiable y un ejemplo de dignidad. Lamento mucho que el padre Solalinde abdique esta ética que lo ha caracterizado, por aceptar que el poder, en este caso el de la 4T, representado por Andrés Manuel López Obrador, sea como una panacea, entonces él en espera de que esta panacea suceda, ha abdicado de su posición moral y eso es grave. El poder necesita del argumento ético, porque el poder se extravía, porque el poder a veces es una desmesura que hace perder de vista la realidad.

¿Cómo interpretar la respuesta que, a su tercera carta, ha tenido el presidente López Obrador, donde rechaza reunirse con usted y afirma que "da flojera eso"?

Ojo, su comentario es verdaderamente grave, en primer lugar, por que no leyó con atención la carta; segundo lugar, porque no se está dando cuenta de la realidad que se cuenta en esa carta; en tercer lugar, porque es un acto de violencia y de desprecio; en cuarto lugar, esa frase a mí me da terror, es igual a la frase que usó Murillo Karam cuando pasó lo de la tragedia de Ayotzinapa, creo que muchos hemos leído ese desprecio del presidente, a las víctimas del país, a la convulsión social que se vive en nuestra patria, en su gente.

La realidad es que la estrategia de "Abrazos, no balazos", es una utopía.

Ni siquiera puede ser considerada una utopía, es una estrategia fallida porque ni siquiera tiene claridades, ese es el problema y acabó con lo que tenía cuando nosotros pactamos con él la agenda de justicia transicional que después abandonó.

¿Nos está llevando la chingada también en materia económica?

Sí, de una forma muy grave, nadie quiere venir a invertir en un país ensangrentado, donde las calles son completamente inseguras, evidentemente tiene un golpe fuerte en la inversión, por lo menos en los capitales legales y dignos, porque hay una inversión por parte de los capitales ilegales que se basa en la muerte, se basa en la sangre y en el terror; por eso los capitales que sí pudieran beneficiar al país, pues están espantados por el crimen organizado.

La designación de Rosario Piedra y la forma en la que llega a la CNDH, ¿qué sensación genera sobre la protección de los derechos humanos a los mexicanos?

Nos deja una gran duda, no por la persona de Rosario Piedra porque es una persona con una gran trayectoria de lucha y también víctima de una violación a los derechos humanos por parte del Gobierno mexicano; el problema no es ella, el problema es el desaseo con el que llegó a la Comisión, una institución que debe ser independiente y Rosario es una persona muy cercana a López Obrador, fue militante de Morena hasta hace poco y nosotros necesitamos un ombudsman –u ombudsperson, en este caso- que no tenga ningún vínculo con los partidos, que sea verdaderamente un(a) representante de la nación, particularmente de las víctimas de derechos humanos.

De hecho, su llegada al organismo provocó la renuncia de varios consejeros, entre ellos Alberto Athié. ¿Se podrá creer en la Comisión?

Queda muy mal, con muy poca confianza y credibilidad para los ciudadanos, es una vulneración a una de las instituciones que ha tenido sus altibajos; evidentemente porque ha sido en algunas administraciones de mala manera, pero hay que defenderla en su independencia, porque si no deja de ser un organismo verdadero, que brinde servicio a la gente.

¿Cuál sería el balance del primer año de administración de Andrés Manuel López Obrador?

En materia de seguridad el tema es gravísimo; en tema de justicia, igual, tenemos la Comisión de Víctimas hecha un desastre, sin comisionado; la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos que está reducida a buscar en fosas, olvida que la desaparición tiene que ver con cárceles con trata o con otras cosas, a la cual el presidente se había comprometido a apoyar y ahora está reducida a 43 miembros para atender una problemática de una dimensión monstruosa y los recursos no son lo que prometió el presidente, entonces todo está desarticulado y la consecuencia es la violencia, la falta de atención a las víctimas, de justicia.

Cuando un país está así, pues cualquier proyecto político que esté impulsando Andrés Manuel entra en crisis, entonces el balance es bastante desastroso y por eso es que estamos intentando movilizarnos, para ayudarlo a orientar -porque no somos sus enemigos- una política de unidad nacional y profunda de Estado, que permita verdaderamente tejer una paz y una justicia social y una seguridad.

¿Cuál es la proyección ante el panorama en el que se abandona ciertas cosas para apoyar las prioridades de Morena para asegurar la campaña del partido?

Yo veo mal las políticas de su estrategia de programas sociales, el problema es que están destejidos de una política fundamental de paz y justicia que debería ser la agenda prioritaria, entonces se crea esta desarticulación que hay en los proyectos y las estrategias de Andrés Manuel, que repercuten en un desastre de nación, que se empieza a sentir tomada más por el crimen organizado.

¿Cuál sería el cambio de timón que se necesitaría para enderezar la situación?

Hay muchos elementos: en primer lugar el presidente debe bajarle a su nivel de confrontación, está dividiendo la nación al clasificarla y manipularla en “chairos”, “fifís" o conservadores; en segundo lugar, llamar a la unidad nacional con las partes sanas de los partidos -porque hay parte de los partidos que se tienen que llevar a la justicia- empresarios, el Congreso, en general esta política de unidad, que sea tejida sobre la justicia, que parte de una comisión que tendría que ser una prioridad nacional.

¿Cuándo realizará la nueva marcha?

Necesitamos que el país esté receptivo, creemos que puede ser la primera semana o la segunda de enero, porque queremos que realmente se posicione esto como un llamado a la unidad, a una profundización y a una estrategia de justicia y paz. Esto, para que el presidente no lo use como ya lo hizo, descalificándonos como si fuéramos el enemigo, no lo somos, pero que tampoco lo usen sus enemigos para hacerle daño, tenemos que ponerlo en la conciencia de la nación con mucha claridad, la nación debe estar tranquila.