Jenni Rivera murió enojada con Chiquis tras hallar fotos de su hija desnuda en el celular de una de las personas que más quería

Ciudad de México.- Laura Lucio, exmanager y amiga de Jenni Rivera aseguró en el programa Hoy que la raíz del enojo de la cantante con su primogénita, fueron las fotos de Chiquis Rivera desnuda en el teléfono de Elena, quien era joyera y gran amiga de la intérprete.

La situación es que Jenni no esperaba darse cuenta de nada de eso, a Jenni le traen un teléfono de Elena, porque le dicen: ‘Elena está enamorada de ti, tu no te has dado cuenta, pero hay fotografías tuyas por todos lados, y en ese momento Jenni le dice a la chica ‘cómo voy a saber si no veo el teléfono’, le trae el teléfono, lo ve, y ve fotos de ella, pero entre esas fotos encuentra a Chiquis y esa es la rabia que ella tenía”, detalló.