Jesús Lozano habla declara cual es el secreto de la actuación "Sean fieles a su intuición"

Ciudad de México.- Jesús Lozano, actor mexicano que se está posicionando como una de las promesas del mundo actoral más grandes de su época, compartió algunas de sus experiencias en el mundo del cine y habló de la difícil situación actual que se vive en el país.

El actor Jesús Lozano ha destacado en el mundo fílmico con contribuciones al cine mexicano como la película ‘Matando Cabos: La Venganza de Mascarita’ y la serie internacional ‘ZeroZeroZero’.

El actor declaró en exclusiva para TRIBUNA que a pesar de su éxito en diversos proyectos, no ansiaba dedicarse a este medio desde el principio:

Jesús declaró que su primer encuentro con la actuación fue en la secundaria, al participar en una pastorela. Lozano explicó que a pesar de su gusto por la actuación, terminó por estudiar una carrera profesional, sin embargo, tras unirse al grupo de teatro conoció a la actriz y maestra Sofía Beatriz López quien lo impulsó a ser actor:

(Me dijo) “(Me dijo) ‘Oye eres bueno para esto, si te interesa y el arte te gusta, existen escuelas actorales’ y me ayudó a ingresar a una escuela, donde viví una experiencia horrible y terminaron por correrme. Sin embargo, entré al Círculo Teatral, donde me sentí como en casa y obtuve todo lo que necesité”.