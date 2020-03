Jolette rompe el silencio y revela quién la infectó de coronavirus: "Me tosió en la cara"

Ciudad de México.- Luego de confirmar mediante redes sociales que estaba contagiada de coronavirus, la exacadémica Jolette, habló por primera vez de la enfermedad que le ha impedido seguir trabajando y que la ha mantenido bajo aislamiento voluntario.

En entrevista para De Primera Mano, la conductora de 36 años detalló cuál es su estado de salud actual, y también relató dónde y quién pudo haberla infectado de Covid-19.

Llevo más de 2 semanas sintiéndome muy mal, obviamente en aislamiento voluntario. Cuando he ido a grabar tres lunes consecutivos, que es cuando grabamos Cuídate de la Cámara, pero no me querían hacer la prueba porque nunca presenté fiebre.

Me acaban de hacer una segunda radiografía de tórax, porque yo desde que me sentí mal, hace semana y media, fui con la doctora y me mandó a mi casa a aislamiento, pero me dio tratamiento, el cual no me hizo nada. Y ahorita me acaban de hacer una segunda radiografía, porque yo soy reactora bronquial, yo he tenido dos neumonías.

Mencionó que actualmente no se encuentra laborando en la televisión, pues sus superiores le pidieron que se quedara en casa hasta que presentara mejoras.

Edy Smol es la persona más comprensiva y con el corazón más grande que puedes encontrar, me dijo: 'No regreses a grabar hasta que estés al 100'. Todos los olores fuertes, ninguno lo percibía y cuando ya leí que ese era un síntoma, ya me alarmé.

Volví a buscar a una doctora que es otorrino (…) me hicieron la prueba y salió positivo. Mi familia está muy preocupada y están lejos, están en Guadalajara y por supuesto que no los voy a exponer a que vengan.

Para concluir, Jolette reveló que el posible responsable de haberla infectado de coronavirus habría sido un amigo con el que fue a cenar, mismo que tocía durante el encuentro.

El último lunes que grabé yo me sentía perfectamente bien, hasta el viernes que salí a una cena con unos amigos. En esa cena, un amigo viaja mucho y ese amigo estaba tosiendo en mi cara.

De hecho, de broma le dije: '¿No será coronavirus? No, yo soy alérgico a muchas cosas, es una alergia al aire acondicionado, seguro (dijo su amigo)'. Y sentí raro, es un amigo gay, somos muy cercanos y me tocó la mano. Mi sensación es que fue él. No es que lo culpe."