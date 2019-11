Jornaleros agrícolas de Michoacán sufren de explotación en el campo

Morelia, Michoacán.- La mayoría de los trabajadores del campo perciben 200 y 250 pesos por día y en ocasiones sus jornadas alcanzan más de 8 horas diarias, lo que se traduce en sobre explotación. Además, no cuentan con protección y siempre están careciendo de alimentos.

Al final de la jornada los trabajadores salen hambreados y cansados, mientras tanto, sus niños o hijos, están siendo abandonados, lo cual se ha convertido en un serio problema social, que muchas comunidades de Zitácuaro presentan por violaciones y abusos en sus derechos.

A través de un comunicado especialistas comentan que, madres de familia que no tienen con quien encargar a sus menores, también son llevados al trabajo del campo; no obstante, a los niños no los cuentan en la paga.

Ellos llevan a sus hijos para que ayuden a llenar las cubetas de frutas, entonces los pequeños se convierten también en jornaleros. Para algunos es un panorama triste, el ver que los infantes participan en la recolección de frutos, como zarzas, guayabas, aguacates, berries o frutos rojos, según sea la temporada, en la cual acuden incluso menores de 3 y 4 años.

Por otro lado, a este panorama se le suma que los recursos obtenidos no son distribuidos en el hogar, se disuelven en el camino; ya que, en cada lugar hay una pequeña cantina, un centro de vicio. Esto hace que sus ganancias se diluyan o sean tiradas, no se aprovechan sus recursos y son explotados de un lado a otro. Es el cuento de nunca acabar, viven algunas familias como indigentes.

De acuerdo a especialistas en brindar orientación sobre programas sociales, los recursos económicos deberían servir para comprar alimentos de la canasta básica, ropa, calzado y otros artículos de primera necesidad, pero en el hogar se carece de ello.

Cabe subrayar que el Gobierno Federal ordenó la desaparición del único programa de apoyo a los jornaleros agrícolas, lo cual representaba la única ayuda a trabajadores del campo. Ellos han sido expuestos a ser víctimas de abusos, que van desde irregularidades en el pago de sus salarios, jornadas laborales superiores a las ocho horas y condiciones de explotación.