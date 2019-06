José Alejandro ayuda a los navojoenses como socorrista de Cruz Roja desde hace 12 años

Navojoa, Sonora.- “La gente a veces no toma en cuenta lo difícil de este trabajo, algunos critican que somos muy tardados, pero no consideran el esfuerzo que hacemos para llegar al llamado, a veces el tráfico nos lo impide”, dijo José Alejandro Pacheco Moroyoqui.

Con 12 años de servicio, desempeña la noble labor de socorrista y auxiliar de chofer en la Cruz Roja Mexicana, sede Navojoa, y relata lo maravilloso que es ayudar a los ciudadanos en situaciones de emergencia.

Un compañero me invitó a entrar, por allá en 2007. Recuerdo cuando comencé, porque antes de prestar mi servicio a esta noble institución, yo me ganaba la vida lavando carros, pero esta faceta de ayudar es lo mejor que me ha pasado”, comparte.