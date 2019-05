Jose Eusebio Padilla, un maestro que durante 40 años educó a cientos de navojoenses

Navojoa, Sonora.- "De niño dormía en una tarima mal hecha, en una ocasión mis hermanas me preguntaron qué deseaba ser de grande, les respondí que maestro, ellas se rieron y me apodarón el maestro ‘tarimachueca’, desde entonces me encaminé a ser docente, vida que fue de entrega y mucha pasión”, expresó con gran alegría el profesor José Eusebio Padilla Gocobachi.

Nació el 12 de mayo de 1939 en Tiriscohuaza, ejido de San Pedro, municipio de Etchojoa, y vivió en una cabañita debajo de un guayparin, junto a su madre Antonia Gocobachi y a su padre Valeriano Padilla Gutiérrez, que fungía como intérprete de la etnia Mayo.

El icónico docente dio a conocer que su escolaridad comenzó cursando la Primaria ‘Abelardo L. Rodríguez’ en Bacobampo, tuvo clases en la Secundaria 19 de la misma localidad, la cual ya fue demolida, y fue durante sus vacaciones que tomaba cursos en el CREN de Navojoa y entró en un concurso en la Normal de Hermosillo, donde quedaron 100 aspirantes de 900 candidatos a ser Licenciados en Educación Básica.

Desde pequeño supo que tenía que ser maestro para apoyar a los niños

Cuando tenía 18 años, un 19 de septiembre de 1957, llegué a ejercer mi carrera en la Escuela Primaria ‘Benito Juárez’ del poblado Sahuaral, en un corredor, sentados en la interperie, sin luz , y a cargo de 95 alumnos, de más edad que yo; ganaba 18 pesos y tenía que viajar en caballo para dar clases de lunes a viernes, y los sábados era mediodía, sin tener seguro médico”.

Recordó que en esa época llegó de visita el gobernador del Estado, Álvaro Obregón Tapia, y por las condiciones en las que estaban mandó hacer dos aulas y le asignaron 2 maestros.

Funda Escuela Secundaria

Indicó que fue en el año de 1972 cuando llegó a Navojoa a ejercer la docencia en la Escuela ‘Club de Leones 2’, y que en 1975 por solicitud de 24 jóvenes que no había podido quedar en otras secundarias, comenzó a gestionar lo requerido para edificar una institución, pero las autoridades le pedían 25 jóvenes, por lo que tuvo que buscar un solicitante más e ir por el a su casa para cumplir lo requerido, fue entonces que nació la Escuela Secundaria por Cooperación de la Sección 54 del SNTE, ahora nombrada Escuela Secundaria Técnica Número 45 de San Ignacio Cohurimpo.

José, de 80 años de edad, asegura que si volviera a nacer desearía ser maestro de nuevo

Además comentó que estuvo impartiendo clases y siendo director en diversas escuelas de la región, como en la Escuela Magaña, Talamante, Felipe Salido, en Pueblo Viejo, San Ignacio, Masiaca y en Bahía de Kino, cumpliendo 40 años de carrera, hasta su jubilación en Nogales en el año de 1988.

Agradecido con sus Alumnos

Con voz quebrada comentó que siente mucho aprecio por todos los alumnos a los que tuvo la dicha de impartir clases, los cuales aún lo siguen visitando en su hogar y es algo que llevará en su corazón siempre.