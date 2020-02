José José es exhibido en inédita foto donde aparece en ropa interior

Ciudad de México.- El famoso sexólogo, Rubén Carbajal, compartió con TV Notas una inédita fotografía del fallecido cantante José José durante su visita al show televisivo La Ciudad con Sexo.

El conductor contó que la imagen data de principios del año 2000 cuando ‘El Príncipe de la canción’ fue el invitado de honor al programa que tocaba temas de sexualidad. Aseguró que fue decisión del mismo José José salir en paños menores en las grabaciones.

Él (José José) iba muy bien arreglado, con su traje y me dice: 'fíjate que tu asistente me dijo que me viniera como yo me duermo y la verdad es que yo me duermo en calzones y camiseta, ¿no hay ningún problema?'”