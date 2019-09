Joven autista y desempleado se suicida luego de que Gobierno le quitara apoyo; hallaron sus restos 9 meses después

Reino Unido.- Abrumado por las deudas, los avisos de desalojo y la imposibilidad de tener un ingreso propio, Ayman Habayeb, un hombre que tenía 28 años de edad y había sido diagnosticado con autismo y depresión, decidió acabar con su vida luego de que un departamento gubernamental terminara los beneficios que se le daban al no ser apto para trabajar.

De acuerdo con lo compartido por los devastados padres del fallecido, los restos de Ayman fueron encontrados en avanzado estado de descomposición y en el interior de un armario nueve meses después de que el joven se quitara la vida, presuntamente al colgarse.

En una estremecedora nota suicida el joven explicó que no era capaz de seguir pagando renta y comida después de que el Departamento de Trabajo y Pensiones del Reino Unido dejara de otorgarle los apoyos, además de decir que temía que terminaría en la calle.

Se describe que los beneficios que recibía Ayman Habayeb fueron interrumpidos en agosto del año pasado, y los padres del fallecido comentaron que las deudas del joven iban en aumento y ya había recibido advertencias de desalojo.

El hombre autista de 28 años, originario de Milton Keynes, Buckinghamshire, fue encontrado muerto en agosto, nueve meses después de su fallecimiento, cuando funcionarios del ámbito de la vivienda fueron a desalojarlo debido a la falta de pago de la renta.

Los padres de Ayman Habayeb, quienes se encontraban distanciados de él debido a una petición que el mismo joven hizo a trabajadores sociales, indicaron que tras revisar la computadora de su hijo encontraron la nota suicida, en la cual explica cómo ha planeado quitarse la vida.

Reportes señalan que la carta fue escrita en el verano de 2018, tiempo antes de la fecha en la que se cree que Ayman se suicidó: noviembre de ese año.

Mi único ingreso han sido las prestaciones de empleo y manutención debido a que no soy apto para trabajar. El 15 de agosto de 2018, el Departamento de Trabajo y Pensiones terminar esos apoyos. Esto significa que ya no soy capaz de pagar renta o comprar comida", indicó Ayman en su nota.

Decidí que no me molestaré por pelear esto, y en su lugar partiré", agregó.

El joven indicó que se le había ordenado atender una evaluación de aptitud para el trabajo, pero que se había negado al ya haber hecho una antes, la cual aseguró que resultó en una reducción de sus beneficios, a la vez que señaló que sus necesidades “fueron completamente ignoradas".

Si e DWP no va a comprender que mi situación es inmutable, entonces no seguiré la corriente. Esas evaluaciones obviamente no están destinadas a ayudar a los discapacitados a mantener sus beneficios, sino a reservar el dinero del Gobierno", escribió Ayman.

Ayman incluso describió cómo era receloso con respecto al sistema de salud mental, esto después de haber ido a Campbell Centre, una unidad de salud mental en Milton Keynes.

Si soy aceptado, tendré que quedarme despierto por 28 días de seis meses en un aburrido y reducido entorno, rodeado de personas muy dañadas… Después de lo cual se determinará que no necesito más el "'tratamiento y me permitirán salir, desperdiciando el tiempo del hospital'" expuso el joven.

Probablemente seré una persona sin hogar o comenzaré de cero otra vez, y el ciclo vicioso iniciará otra vez. No puedo preocuparme por pelear esto ya. No tengo energía. Solo existo para hacer lo que hago. Lidiar con papeleo, hacer llamadas telefónicas y sentirme ansioso sobre si voy a ser indigente o no son cosas que no quiero hacer", escribió también.