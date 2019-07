Joven es criticada en redes sociales por exhibir su pensamiento en contra de los gays

Ciudad de México.- Una mujer llamada Alejandra Garza, publico en sus historias de Instagram, su punto de vista respecto al tema del matrimonio igualitario.

También comentó que le molesto demasiado los post referente a la marcha en todos los Facebook, Instagram y le causaron problema.

Declaró que le da coraje que los bloggers y gente famosa, no pueden decir que esta mal el tema de los LGBTI y su unión, que tienen que apoyarlos y van a perder fama, que tienen que estar de acuerdo con todo mundo.

Puntualizó que no tienen que estar de acuerdo con todo mundo y cada quien va a pensar lo que quiere y es libre de opinar lo que el piensa.

Ella dijo no tener que fingir nada, no tenía que pretender algo y si quiere comentar, va a comentar y si no también.

Para mi hay tres cosas súper importantes, se los voy a decir y creo que nunca en la vida van a dejar de existir”, dijo Alejandra.

Prosiguió explicando los puntos, en primera dijo que el matrimonio se define como la unión de un hombre y una mujer, lo dice la iglesia e historia.

La número dos es que la homosexualidad es respetable, pero debería reservarse a puro ámbito privado, el institucionalizarlo seria un error completamente”, informó la joven.

Y por último dijo que el objetivo del matrimonio es la reproducción de la especie humana, como lo dice la iglesia y no se puede llevar a cabo entre personas del mismo sexo, por lo tanto no se puede llamar matrimonio.

���� IIIIIHHHHHH, que nos volvamos básicamente a meter al clóset manas ¿cómo le explicamos? pic.twitter.com/iZbuZT85sA — Escándala (@escandalamx) 2 de julio de 2019