Joven es violada por un amigo de su novio al hacerse pasar por él

Indiana, EU.- Abigail Finney estaba en su habitación, en el campus universitario de Purdue University, en West Lafayette, Indiana, esperando que los amigos de su novio se fueran de allí. Quería descansar y estar a solas con él. En cambio, pasaron horas tomando algunas copas frente a un monitor jugando videjuegos.

Abigail no había probado una gota de alcohol y cansada de verlos, decidió subir a la habitación de su loft en el que se habían reunido los tres amigos.

Desde allí podía escucharlos. Incluso escuchó el comentario de Donald Grant Ward que le deseó al novio de la estudiante tener 'buen sexo' con su flamante novia. Abigail no hizo caso y a los pocos minutos decidió dormir.

Su novio subió y se colocó a su lado, abrazándola. Finalmente, los demás se quedaron dormidos en el futón.

En medio de la noche, una mano la despertó. Estaba oscuro y Abigail, semi dormida, creyó que era su novio quien estaba acariciando sus pechos desde atrás. Ella lo dejó, sin voltear. Estaban callados porque no querían despertar a nadie. Él bajó su mano por debajo del pantalón de su pijama y comenzó a tocarla en su zona genital. Ella respondió de la misma manera. Tuvieron sexo brevemente, menos de un minuto, cuando ella le dijo que debía ir al baño.

Cuando regresó, se dio cuenta que en su cama no estaba su novio. Era uno de sus amigos: Grant.

Recuerdo que me sonrió. Fue una imagen extraña. Me puse frenética. No sabía lo que estaba pasando", dijo Abigail.