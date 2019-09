Joven muere 10 años después de ser pateado en la cabeza; los agresores ya están libres

Virginia, EU.- Con tristeza, rabia y profundo dolor los seres queridos de Ryan Diviney, quien asistía a la Universidad de Virginia Occidental, anunciaron que el joven murió a los 29 años de edad una década después de haber sido golpeado y pateado en la cabeza, agresión que lo hizo entrar en coma y sufrir daño cerebral permanente.

Ryan era un estudiante de segundo grado y un destacado atleta de la WVU (siglas en inglés de la universidad), y en noviembre de 2009 fue víctima de una brutal golpiza fuera del campus en Morgantown, West Virginia.

El joven sufrió un daño cerebral muy grande y cayó en coma, sin embargo, nunca pudo volver a ser el mismo y quedó en un "estado vegetativo" por los últimos 10 años.

Ryan sufrió daño cerebral permanente y cayó en coma después de la brutal agresión/Facebook/Daily Mail

La familia de Ryan se esforzó por mantener el cuerpo del joven rehabilitado, con la esperanza de que su calidad de vida pudiera ser mejorada con medicina moderna.

El hombre de 29 años de edad se encontraba con su familia de vacaciones en West Virginia cuando comenzó a tener problemas para respirar el sábado en la noche. Murió cuando era llevado por su familia al hospital.

A través de 'Ryan's Rally We Got This', una página de Facebook en la que se compartía contenido sobre los avances del joven y su caso, se anunció el domingo la muerte de Ryan.

Esta era una publicación que nunca quise escribir. Es con gran tristeza que debo informarles que Ryan Diviney ha sucumbido a sus heridas. Fue repentino e inesperado. La familia Diviney atraviesa por olas de inimaginable tristeza, enojo y apreciación”, escribió Katie Mesmer, amiga de Ryan.

Afrontarán su tristeza con el paso del tiempo y su enojo irá directo a donde es apropiado. Sobre todo, los Diviney aprecian lo que todos han hecho por Ryan durante los últimos 10 años. Sin todos ustedes, Ryan nunca hubiera recibido comodidad y cuidados, no hubiera vivido por tanto tiempo después del ataque como lo hizo. Ellos están sinceramente agradecidos”, continuó Mesmer.

Ryan Diviney murió el pasado sábado tras 10 años de lucha contra sus severas heridas/Facebook

Katie mencionó también que Ryan quiso que se donaran sus órganos para salvar la vida de otros.

De acuerdo con reportes, Ken Diviney, padre del joven, escribió a MetroNews para hacer saber el profundo agradecimiento que tiene su familia con las personas de West Virginia por todo lo que hicieron por su hijo.

Según se describe, el caso de Ryan inspiró un documental llamado Storming, a través del cual se detalla la brutal agresión y los esfuerzos de la familia por mantener con vida al joven después de lo ocurrido.

Austin Vantrease y Jonathan May recibieron cargos en conexión con el ataque contra Ryan. May, quien se dice fue quien lanzó el primer golpe, fue condenado y encarcelado por siete meses.

Por su parte, Austin Vantrease, quien pateó en la cabeza a Ryan después de que este cayera al suelo, recibió una sentencia de dos a 10 años de prisión, y fue liberado después de cuatro años de cárcel en 2014.

Casi 10 años después de la agresión, el padre de Ryan comentó a Washington Post el lunes que sigue enojado con los hombres que irreparablemente hirieron a su hijo.

De acuerdo con reportes, en teoría los fiscales podrían presentar cargos por homicidio en contra de Austin Vantrease y Jonathan May como consecuencia de la muerte de Ryan, bajo lo que se conoce como 'excepción de muerte aplazada'.