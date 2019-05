Joven se declara culpable de matar a una pareja y secuestrar a su hija de 13 años en Wisconsin

Madison, Wisconsin.- Un chico de Estados Unidos se declaró culpable de haber matado a una pareja y secuestrar a su hija, una menor de 13 años, el hecho ocurrió en octubre del año pasado.

Tras el asesinato de James y Denisse Closs, las autoridades emprendieron una búsqueda para buscar a la su hija Jayme, de 13 años, quien estuviera en cautiverio por tres meses, antes de escapar.

En un acuerdo con la fiscalía, Jake Patterson admitió dos cargos de asesinato en primer grado y uno de secuestro, por los que podría ser condenado a cadena perpetua. La sentencia se conocerá el 24 de mayo.

Patterson había enviado en febrero una carta a la televisora de KARE en Wisconsin, en la que informó que se declararía culpable para evitar que la víctima tenga que pasar por un juicio.

Sabía que cuando me agarraran (que pensé que iba a ser mucho antes) no pelearía nada…La razón por la que lo hice es complicada…Fue mayormente un impulso, no pienso como un asesino serial”, escribió Patterson, según KARE.