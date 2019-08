Juan Manuel Jiménez 'rompe' el silencio y habla de cómo vivió la agresión durante la marcha feminista

Ciudad de México.- El periodista, Juan Manuel Jiménez, quien fue brutalmente agredido por un sujeto durante la marcha feminista, por fin pudo reincorporarse a la labor periodística.

Durante una entrevista con Joaquín López-Dóriga, donde el comunicador dio declaraciones de cómo vivió el momento del ataque y su recuperación.

Al ver las imágenes (de la agresión en mi contra) me impacté, la vi una y otra vez y en ningún momento me di cuenta de que me estaba cazando”, dijo Jiménez.