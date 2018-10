Junto a Jennifer Lopez, Bad Bunny suma una colaboración más a su lista de 'hits'

El intérprete boricua unió su talento al de su compatriota Marc Anthony y al del rapero y actor Will Smith para dar vida a Está Rico, tema cuyo video ha sumado en apenas tres semanas más de 40 millones de visualizaciones.

La convivencia que mantuvieron Bad Bunny y Will Smith al grabar el clip de Está rico llevó al actor a convertir la frase del puertorriqueño, 'Bad Bunny bebé be be', en su nuevo mantra.