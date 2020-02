Justin Bieber relata su inicio en las drogas: "Bebía un cóctel de narcóticos y comía hongos alucinógenos"

Estados Unidos.- Justin Bieber sorprendió a sus seguidores al hacer grandes revelaciones de su pasado, pues a través de su documental Justin Bieber: Seasons, reveló que a los 13 años inició su adicción a las drogas.

La primera vez que fumé marihuana fue en mi patio trasero, me drogué. Me di cuenta de que me gustaba mucho la marihuana. Fue entonces cuando comenzó mi deseo de fumar hierba y me gustó", reveló Justin.