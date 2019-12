¡Justo en la infancia! Así lucen estrellas de Nickelodeon en la actualidad

Amanda Bynes logró un gran éxito en All That y The Amanda Show. Su popularidad con el tiempo fue aumentando, obteniendo papeles en comedias románticas cómo She's the Man y Hairspray, así como en la comedia adolescente Easy A.

A pesar de la fama, los problemas personales la hundieron. En casi 10 años no ha vuelto a actuar, pero después de tanto tiempo se habla de un posible regreso.