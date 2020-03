Karla Panini manda 'recadito' a los que la critican: "Ustedes son igual de imperfectos que yo"

Ciudad de México.- Hace unos días el hermano de Karla Luna reveló que su hermana perdonó a Karla Panini antes de fallecer, sin embargo, esta última no correspondió al noble gesto, a pesar del daño que ya le había hecho.

Incluso, Rubén Luna asegura que Luna mandó a llamar a Panini para que la visitara en el hospital, pero la 'comare güera' no acudió a verla.

Tras esto, Karla Panini no se quedó callada y mediante sus historias de Instagram publicó diversos videos donde no menciona al hermano de su excompañera, pero sí tocó este tema.

La comediante mandó unas palabras a las personas que solo se han dedicado a atacarla y a juzgarla, asegurando que nadie es perfecto y todos merecen respeto.

Para finalizar su mensaje aclaró que siempre calla para evitar verse envuelta en escándalos mediáticos, pero en esta ocasión quiso “abrir su corazón”.

Saben que nunca me gusta hablar de estas cosas, porque no me gusta ser partícipe de ninguna clase de shows mediáticos, nunca lo he sido, ni antes ni ahora. Pero les quería abrir un poquito mi corazón porque cada vez soy más fuerte y cada vez aguanto más vara, me sorprendo de mí misma", concluyó Karla.