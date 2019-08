Kate del Castillo revela que en EU solo ofrecen papeles de sirvienta o prostituta a las latinas

Ciudad de México.- La reconocida actriz mexicana, Kate del Castillo, se sinceró durante una entrevista para NBC y detalló los obstáculos que hay para formar una carrera artística en Estados Unidos siendo una extranjera.

Actualmente, la estrella de 46 años presenta la obra The way she spoke (Su manera de hablar) en Nueva York, donde explica cómo fue su experiencia al llegar a territorio estadounidense en busca de nuevas oportunidades.

Kate dice estar muy agradecida con este proyecto debido a que existe una crítica situación para los migrantes luego de las decisiones tomadas por el presidente Donald Trump.

La mexicana afirmó que se ha sentido estereotipada todo el tiempo, debido a que las extranjeras solo aspiran a tener papeles de prostitutas o sirvientas.

También aprovechó para hablar como ha sido su vida tras el encuentro con ‘El Chapo’ Guzmán en la que también estuvo acompañada del actor Sean Penn.

(Sentía) miedo no por la mafia o los narcos, sino por el gobierno mexicano. Me atacaron, hicieron cosas ilegales. Era terrorífico, no había nada que hacer, estaba en sus manos”.

Porque soy mujer. Si hubiera sido un hombre, y hubiera hecho lo mismo, nada hubiera pasado. Era jugoso para ellos, porque estaban cubriendo otras cosas que sí estaban pasando en México y que sí eran importantes como muchos asesinatos”.