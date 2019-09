Kate del Castillo revela que en su encuentro con 'El Chapo' estuvieron presentes sus hijos

Ciudad de México.- La actriz, Kate del Castillo, habló con el periodista Adolfo Infante, sobre la demanda que tiene al Gobierno mexicano por ser víctima de la persecución política tras el encuentro con ‘El Chapo’ Guzmán.

La actriz, logro que un tribunal pudiera proporcionarle copias, para sustentar el proceso legal, en el que reclama una indemnización por 60 millones de pesos, al considerar que la extinta PGR daño su honor.

Kate se quedó con los derechos de hacer la vida del narcotraficante legalmente y va producir un filme.

No voy a actuar, no me interesa, no es mi intención, mi intención es nada más producirla y hasta ahí”.