Keira Knightley le dice adiós a los desnudos en películas y detalla el porqué

Los Ángeles, EU.- La actriz Keira Knightley no volverá a desnudarse frente a la cámara. Así lo ha revelado la famosa en una reciente entrevista, en la que explica el porqué de esta decisión que tiene mucho que ver con su rol como madre.

"Estoy realmente feliz con mi cuerpo. Ha hecho algo increíble", dijo Knightley a Financial Times, refiriéndose al nacimiento de sus hijos, Edie, de 4 años, y Delilah, de 6 meses. "Pero tampoco quiero estar ahí parada frente a todo un equipo de grabación", argumentó.

Me he sentido cómoda antes con más desnudos que ahora. He tenido hijos, tengo 30 años, estoy muy feliz con mi cuerpo. Pero parece que los cambios que trae consigo la maternidad han cambiado su punto de vista. "¡Los pechos se caen!", bromeó la intérprete.