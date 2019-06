¿Kevin Spacey culpable?; acusador presenta mensajes de textos que revelan su supuesta culpabilidad

Nantucket, Massachussets.- El actor estadounidense, Kevin Spacey de 58 años, está en juicio por una supuesta agresión sexual, cometida en julio 2016 en un Club en Nantucket, Massachusetts, hacia un chico, del cual no ha sido revelada su identidad, que en ese entonces tenía 18 años.

Este viernes 21 de junio, el Tribunal de Distrito de Nantucket, Massachussets presentó documentos judiciales que fueron expuestos en el caso del dos veces ganador del Oscar, incluso textos que el demandante y su novia tuvieron durante el supuesto delito.

El joven con anterioridad había dicho que en su antiguo celular tenía una conversación con su novia donde le contaba que estaba pasando esa noche, sin embargo, la defensa de este le dijo a la corte que no podían entregar el dispositivo móvil, ya que este se encontraba perdido y su cliente ya lo había buscado en todas partes.

Ante esto el Tribunal les alargo el plazo de entrega hasta el ocho de julio, si para ese entonces el IPhone no era entregado, las acusaciones contra el también productor serían retiradas.

La defensa de Spacey, ante la presentación de las pruebas que inculpan a su defendido, solicitó peritar el móvil del acusador, alegando que se eliminaron partes del intercambio de texto para crear una versión unilateral de los eventos, con lo que demostrarían la inocencia de la estrella de American Beauty y todo el intercambio eliminará los cargos automáticamente.

En estos mensajes el denunciante le asegura a su novia que Spacey le agarró su entre pierna ocho veces.

Aquí algunos de los textos intercambiados por el acusador y su novia.

Como si estuviera dando vueltas a mi alrededor en el bar. Él consiguió mi número y me pidió que saliera con él", le envió a su novia.

No soy gay, pero creo que Spacey es".

No, lo digo en serio ahora, es totalmente gay".

No, hablo en serio, es gay, me bajó la cremallera, y me invitó a su casa, hablaré contigo más tarde".