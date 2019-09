Kim Kardashian confiesa como es su vida tras sufrir terrible diagnóstico

Estados Unidos.- Kim Kardashian desde hace ocho años ha padecido de psoriasis, la cual confesó que este año empeoró cubriendo gran parte de su cuerpo y rostro, misma que desencadenó una enfermedad en las articulaciones denominada, artritis psoriásica

Hoy estoy compartiendo con Poosh mi viaje con las enfermedades autoinmunes, la psoriasis y la artritis psoriásica, incluido lo que funcionó para mí y cómo he ajustado mi vida desde que me diagnosticaron", comenzó la esposa de Kanye West.

La esposa de Kanye West señaló que a las 25 fue su primer brote de esta enfermedad, pero desapareció cinco años, y cuando regresó lo hizo con mayor frecuencia y en esta ocasi´pon con mayor gravedad.

Desde entonces su hábitos han cambiado y todos los días bebe un jugo de algas marinas y tiene una dieta a base de hierbas.

El diagnóstico de la artritis lo descubrió recientemente, debido a que decidio hacerse analisis días después de que una noche se levantó para ir al baño y a causa del dolor físico no podía mover las manos y no pudo levantar su celular, pero con los días empeoró.

Una noche, me desperté para usar el baño y físicamente no podía levantar mi teléfono. Pensé que era extraño, pero tal vez solo dormía en mis manos de manera extraña y estaba tan cansada que de todos modos no necesitaba revisar mi teléfono a esa hora.Me quedé dormido de nuevo. Me desperté esa mañana y todavía no podía levantar mi teléfono.