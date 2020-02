Kim Kardashian y las 6 operaciones estéticas que la construyeron como una de las celebridades más candentes de EU

Estados Unidos.- Kim Kardashian es sin duda alguna una mujer bastante polémica desde que salió a la fama en la serie donde revela cosas sobre su familia y su vida privada.

Una de las grandes controversias que han envuelto a la empresaria son sus cirugías estéticas las cuales no han sido confirmadas en su totalidad pero que se ha especulado por los cambios que ha tenido y que han sido bastante evidentes.

Uno de los cambios más drásticos y que muchos notaron casi de inmediato en ella, fue en su nariz, pues en 2006 lucía muy distinto a como se vio desde 2016, gracias a la rinoplastia su facciones faciales mejoraron.

Otro de los más obvios fue el aumento de glúteos, el cual mostró un incremento considerable y cosa que le dio fama por ser considerada como la celebridad con el trasero más grande, en redes sociales las fotos donde ella aparece de espaldas suelen hacerse virales.

No solo tiene una gran posadera, su busto también pasó por bisturí, personas cercanas a Kim han revelado que la primera operación se la hizo a los 18 años y a lo largo del tiempo se ha hecho por lo menos 5 retoques, la mayoría fueron después de dejar de amamantar.

Además de atender su cuerpo, también ha invertido en retoques faciales, pues es muy conocido que usó electrolisis para eliminar su vello facial, para ayudar a mejorar.

Algo que pocos conocen de la empresaria, es que es adicta al plasma, el cual se aplica en el rostro de forma intradérmica con factores de crecimiento contenidos en las plaquetas. Estas se obtienen de la centrifugación de una muestra de sangre del propio paciente.

Otro de las cosas más notorias en la estrella de Keeping Up with the kardashians, son sus dientes pues eso incluso le transformó el rostro, dándole rasgos más finos y delicados.

Por último hay que recordar que ella después de su embarazo recurrió a la lipoescultura para poder recuperar su figura previó al proceso de tener a North y así deshacerse de los 24 kilos que aumentó.