"Kimberly no es una rompehogares": Edwin Luna dice que terminó con Alma Cero porque "no estaba enamorado"

Ciudad de México.- Edwin Luna por fin rompió el silencio sobre su repentina separación de Alma Cero pues desde que el cantante confirmó su relación con Kimberly Flores se señaló que la guatemalteca fue la tercera en discordia.

En entrevista con el programa Hoy, el vocalista de La Trakalosa de Monterrey se sinceró y confesó que se divorció de la actriz mexicana debido a que se acabó el amor.

A cierta edad no sabes lo que quieres, para ser sincero no estaba enamorado”, dijo Edwin frente al 'Burro' Van Rankin .

Luna aseguró que la polémica por su romance con Kimberly inició debido a que nunca anunció que se había separado de Alma, sin embargo, niega que su esposa sea una "rompehogares".

Yo no había dicho que ya no estaba con ella (Alma Cero), entonces todos empezaron a hablar y culparon a Kimberly sobre nuestra ruptura; pero nosotros ya no estábamos juntos. No es una rompehogares, como le decían en redes".