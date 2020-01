La Biznaga Cartonera invita a escribir relatos a los cajemenses

Ciudad Obregón, Sonora.- Con el objetivo de acercar a más cajemenses a la lectura, La Biznaga Cartonera ha publicado la convocatoria Microcajeme, historias cotidianas de mi gente.

El relato debe contar con 92 palabras, en conmemoración a los 92 años de la fundación del municipio de Cajeme

La literatura no es un pasatiempo ni una evasión, sino una forma, quizá la más completa y profunda, de examinar la condición humana” - Ernesto Sabato.

Consiste en la recopilación de micro relatos escritos por los mismos habitantes del municipio para crear un libro en el que las historias de personas de todas las edades, clases sociales e ideologías, encuentren un punto de convergencia para expresar la escénica de Cajeme.

Las recopilaciones serán encuadernadas mediante talleres de la Biznaga

Requisitos

Para participar solo se necesita escribir un relato de máximo 92 palabras (en conmemoración a los 92 años del municipio) donde cuentes algo que te haya sucedido en Cajeme. Los textos pueden estar escritos en español o en lengua indígena.

Cabe señalar que la convocatoria está abierta para todas las personas incluyendo Ciudad Obregón, las comisarías, el Valle del Yaqui y los 8 pueblos Yaquis. Los textos seleccionados se editarán en un libro cartonero que se distribuirá gratuitamente en la comunidad. El día 2 de febrero es la fecha límite para enviar tu relato La Biznaga Cartonera por sus redes sociales.

Hecho en cajeme

La inspiración para realizar este proyecto surgió de un libro llamado ‘Bogotá en 100 palabras’; una de las ideas principales por las que surgió la convocatoria es motivar a las personas a que incluyan la escritura o lectura como parte de sus actividades cotidianas. ¿Cómo convencemos para que una señora que no escribe, un niño que no le gusta leer, un señor que no tiene tiempo más que para trabajar?” fue el reto que se plantearon los colaboradores de La Biznaga. “En Cajeme hay muchas formas de ser cajemense, está el estudiante, el artista, el trabajador de campo, los de la laguna, los niños” se refiere el organizador del proyecto como el primer enfoque de Microcajeme, el conocer historias reales e interesantes contadas por personas que no necesariamente habían pensado en escribir antes, para que a partir de esta acción se cree una conexión entre los participantes y la literatura.