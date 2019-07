"'La Guzmán' me metió put... es una diabla": Frida Sofía muestra moretones que le 'causó' su madre

Ciudad de México.- La polémica entre Alejandra Guzmán y su única hija, Frida Sofía, parecía que se había apagado, sin embargo, la joven modelo arremetió contra su madre y la acusó de haberla violentado física y mentalmente.

Luego de colocar en la red social algunas imágenes en las que muestra su brazo derecho lleno de morentones, recurrió a las historias de la famosa aplicación para revelar:

Posteriormente, la joven lamentó que La Guzmán le haya brindado una entrevista a un periodista que asegura la ha atacado mucho y encima se haga la víctima.

Conjuntamente, Frida comentó:

Sin embargo, minutos después apareció en otro video llorando y explicó:

¿Saben qué?, me muero del coraje cab…, y por más fuerte que me haga me duele, porque no es cierto, no es cierto, yo he sido más que buena hija con esta diabla, no se vale, y por esto estoy publicando esto, porque no se vale”.