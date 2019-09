La astuta mujer por la cual 'El Chapo' invitó a Kate del Castillo a tomar tequila

Ciudad de México.- En 2015, Kate del Castillo viviría la que considera la "mayor aventura de su vida".

Ese año, la actriz fue contactada vía correo electrónico, por nada más y nada menos que 'El Chapo' Guzmán.

El famoso narcotraficante tenía la idea de hacer una película autobiográfica y pensó que Kate podría ayudarlo, por lo que decidió invitarla personalmente a su casa "para platicar y tomarse unos tequilas".

Un proyecto de este tamaño sería muy importante para su carrera, pues en aquel entonces la actriz había emigrado a Estados Unidos para buscar oportunidades, cansada de que la "sexualizaran" en la televisión mexicana.

Kate decidió aceptar la oferta y pactaron una fecha para el encuentro: 2 de octubre de 2015.

En dicha reunión, en una finca del 'Señor Guzmán' en la Sierra de Sinaloa se encontraron por primera vez, junto con el actor Sean Penn, quien fue contactado por la misma Kate para también participar en la producción cinematográfica.

Esa noche cenaron, conversaron, bebieron tequila y para sorpresa de los actores, 'El Chapo' le concedió todos los derechos de la obra a Kate lo cual fue grabado en video, algo inédito en la vida del narcotraficante.

La mexicana comentó:

Por primera vez en mi vida me embarqué en algo diferente: tequila. No sólo me gusta tomarlo, me apasiona el agave que viene de la tierra. Es una bebida noble, el proceso es divino, pero sobre todo me gusta porque es México.