La bolería 'El Mochilas', un oficio que practican desde 1937 en Navojoa

Navojoa, Sonora.- Con tan solo 6 años, José Raymundo Rivera Esquer se salía de la escuela en la hora del recreo para ir a bolear zapatos al lado de su padre y así ganar unos pesos para tener que gastar.

Desde entonces ha practicado ese oficio, pero teme que desaparezca algún día. Sus clientes dicen otra cosa, pues diariamente le dejan varios pares de zapatos para que los deje como nuevos.

Recuerdo bien que me brincaba la barda de la Escuela Primaria Talamante a la hora del recreo; mientras todos jugaban, yo me iba a la plazuela donde mi padre tenía la bolería ‘El Mochilas’. Ahí poco a poco fui aprendiendo a trabajar y a ganar mi dinero desde pequeño. Recuerdo que llegaban señores elegantes a lustrar sus zapatos, y mi padre me decía que eran presidentes, empresarios y artistas. Él me enseñó el oficio y yo al no tener la dicha de ser papá, lamento que su legado se pierda y desaparezca la bolería”, dijo sobre su padre José Raymundo.