La calidad del aire no es prioridad para el Gobierno

Hermosillo, Sonora.- Grupos ecologistas señalan que del 2000 al 2016, el Ayuntamiento de Hermosillo solo cumplió con la normatividad de la calidad del aire en dos ocasiones, una problemática ambiental que se suma a la denuncia de falta de espacios verdes.



El presidente de la Asociación Sonorense para la Gestión Ambiental (ASGA MX), Alejandro Hernández Ortiz, señaló que lo anterior se puede constatar según los datos del Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire de Sonora, mismo que fue publicado en 2017 por la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (CEDES).

Al no estar regularizadas, las invasiones de Hermosillo no cuentan con un servicio de recolección de basura | Cortesía

Detalló que los monitoreos realizados en cuatro estaciones de Hermosillo, indicaron que del año 2000 a 2016 únicamente se cumplió con la Norma Oficial Mexicana de Salud Ambiental (NOM-025-SSA1-2014) en los años 2005 y 2008.

Teniendo esto en cuenta, podemos decir que seguimos viviendo ante una situación crítica de contaminación atmosférica que será solo realmente atendida cuando las autoridades tengan la voluntad para cumplir con sus obligaciones establecidas en la legislación”, expresó.

La mala calidad del aire que enfrenta, y lleva años, en Hermosillo, se debe principalmente a la suspensión de polvos en las calles no pavimentadas, a las emisiones vehiculares, industriales y de comercios, afirmó el presidente de ASGA MX.



Además de estas las quemas a cielo abierto de basura, maleza llantas y productos derivados de la agricultura, son también un factor importante de contaminación ambiental. Para cada una de estas fuentes emisoras, existe un marco legal que obliga a las autoridades de los tres niveles de Gobierno a intervenir según sus competencias.

Agregó que en el caso de Hermosillo el sistema de monitoreo no es suficiente, pues las mediciones no se realizan en tiempo real, no abarcan todas las normas en materia de calidad del aire y se realizan en zonas muy limitadas.

Para una buena calidad del aire es necesario medir los niveles de contaminación no solo por material particulado (PM), sino también por dióxido de nitrógeno, dióxidos de azufre, monóxido de carbono, ozono y plomo, los cuales se han dejado fuera del sistema monitoreo de Hermosillo, denunció Alejandro Hernández.

Otra de las problemáticas de la ciudad, destacó, es la falta de atención a las quemas a cielo abierto donde el Ayuntamiento tiene la responsabilidad de sancionar a quienes las provoquen de acuerdo al Artículo 155 fracción 15 del Bando de Policía y Gobierno.



Por último, concluyó que esta problemática debe de ser atendida con urgencia, pues deriva en graves problemas de salud.

La especialista en espacios verdes públicos, Magdalena Bernal Grijalva, señala que su instalación integral en Hermosillo otorgaría múltiples beneficios como la mejora de la calidad del aire, el control de la temperatura en la ciudad y la captura de carbono. Sin embargo, las autoridades tampoco cumplen en las recomendaciones en la materia que emite la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La ciudad de Hermosillo no es la excepción con déficit de espacios públicos arbolados. Durante gran parte del año se manifiestan como una gran concentración de polvos suspendidos en el medio ambiente”, denunció.

Las condiciones del suelo y de la vegetación se adentran a la mancha urbana, puntualizó; lo cual ocasiona diversos problemas, tanto ambientales como de salud a la población, principalmente del sistema respiratorio y alergias.

Por este motivo, se considera que Hermosillo es una de las poblaciones con mayor incidencia de alergias a nivel nacional, misma que se ocasiona por la alta concentración de polvos suspendidos, pues las partículas contenidas en el aire reflejan niveles por encima de lo permitido por la OMS.

Las constituciones de 88 países del �� reconocen el derecho a un medio ambiente sano.

Otras 65 naciones contemplan la protección ambiental en su carta magna.



Mira el avance desde 1972 ��. https://t.co/zupKqWdqzu #DerechosAmbientales pic.twitter.com/0NzorCbqsl — ONU Medio Ambiente (@ONUMedioAmb) 4 de febrero de 2019

Datos de morbilidad



La OMS señala que las personas que viven en países de ingresos bajos y medianos soportan desproporcionadamente la carga de la contaminación del aire de exteriores, pues el 91 por ciento de las 4.2 millones de muertes prematuras por esta causa en 2016 se registraron principalmente en este tipo de zonas.



A su vez, estima que el 58 por ciento de estos fallecimientos prematuros, que se relacionan con la contaminación atmosférica, se debieron a padecimientos como cardiopatías isquémicas y accidentes cerebrovasculares.

No es muy complicado dar con la solución, lo complicado es hacer que nosotros como ciudadanos dejemos de contaminar tanto y que las autoridades hagan su trabajo”, Alejandro Hernández, presidente ASGA MX.

¿Cuáles son las mediciones necesarias?

A la par de las acciones preventivas para mejorar la calidad del aire, el presidente de ASGA MX, Alejandro Hernández, indica que en Hermosillo, además de monitorearse el material particulado (PM), deben de evaluarse otras mediciones que se indican en las Normas Oficiales Mexicanas de Salud Ambiental, las cuales corresponden a las siguientes: