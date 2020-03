La desgarradora historia de la escritora Guadalupe Loaeza; denuncia abuso sexual y psicológico

Ciudad de México.- Guadalupe Loaeza, reconocida escritora mexicana, empleó su cuenta de Twitter para hacer algunas denuncias y confesar que a lo largo de toda su vida ha sido víctima del machismo al grado de que llegaron a abusar sexualmente de ella.

Mediante el #EscritorasContraLaViolenciaDeGenero, Guadalupe comenzó a relatar su desgarradora historia que inició desde el momento en que llegó a este mundo.

Cuando nací, mi papá lloró porque no fui hombre. Yo quería karate, me mandaron al ballet. Al terminar de comer, yo tenía que levantar los platos de mi hermano. Mi tío me besó en la boca, lo acusé y me dijeron: no exageres", se lee en el primero de 11 tuits.