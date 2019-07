La desgarradora historia del elefante que fue herido de bala y caminó hasta encontrar ayuda

Harare, Zimbabwe.- A pesar de que esta historia tuvo lugar el 13 de junio de 2016 sigue conmoviendo al mundo entero, pues 'Pretty Boy', el gran elefante que fue atacado por cazadores furtivos es recordado por su valentía y fuerza ya que caminó por días hasta encontrar ayuda.

Esto ocurrió en el Parque Nacional Mana Pools, en Zimbabwe, cuando el enorme animal recibió un disparo que casi acaba con su vida. Sus atacantes pretendían matarlo para quedarse con sus colmillos y así traficar su marfil.

‘Pretty Boy’ recibió un balazo justo en la frente de su cabeza, lo cual le dejó un enorme agujero, pero no se rindió y caminó hasta ser rescatado por veterinarios del Animal and Wildlife Area Research and Rehabilitation Trust (Aware), especialistas que habían arribado a Mana Pools debido a un reporte que señalaba que un elefante caminaba herido por la reserva.

Tras percibir al animal herido, los veterinarios pusieron un tranquilizante, le hicieron un chequeo para localizar los restos de bala y practicaron una radiografía, con la que se dieron cuenta que si el proyectil hubiera perforado 5 centímetros más abajo el elefante hubiera perdido la vida de inmediato.

Apenas que él se puso de lado, comenzó a salir del agujero de su cabeza pus gris, salía como nunca antes lo había visto", detalló uno de los expertos.

Luego de que retiraron los fragmentos de huesos y que limpiaron su herida, ‘Pretty Boy’ despertó lentamente de la anestesia y a pesar de este adormecedor, el enorme animal sufría del dolor.

‘Pretty Boy’ durmió media hora con la cabeza apoyada contra un árbol después de la operación, obviamente con un gran dolor de cabeza. Nuestros corazones casi se rompen", explicaron.