La dura realidad de los adultos mayores en México: El 20% vive en total abandono

Ciudad de México.- Con motivo de que este miércoles 28 de agosto se celebra el Día del Abuelo, hay que reflexionar sobre cuál es la situación económica, social y familiar de los adultos mayores en México.

En México los adultos mayores cuentan con una pensión por parte del Gobierno, una ajena a la que se cotiza por jubilación, aunque pocos son los países que otorgan esta ayuda, lamentablemente tiende a no ser suficiente.

Según estadísticas del Instituto Nacional de Geriatría, en el 2015 México contaba con un millón 700 mil de adultos de la tercera edad que contaban con trabajo, 969 mil no gozaban de aguinaldo, un millón 54 mil no tenían servicios médicos y un millón 173 mil no tenían derecho a incapacidades con goce de sueldo, siendo las mujeres las más afectadas.

Solo dos millones 392 mil tenían una pensión; seis millones 220 mil tenían ingresos provenientes de diversos programas sociales; un millón 315 mil recibían apoyo económico por parte de familiares radicados en otros estados del país, y un millón 76 mil de familiares en el extranjero.

Pero la falta de dinero no es la única preocupación, también existen casos en los que los familiares roban las tarjetas bancarias de los adultos mayores, con el pretexto de que no saben usar cajeros automáticos.

El abandono es otra problemática a la que muchos ancianos mexicanos se llegan a enfrentar debido a que el 20 por ciento de los adultos mayores vive olvidado por el Gobierno, la sociedad e incluso por sus propias familias.

Se estima que para 2025 habrá 14 millones de personas mayores, por lo que se debe diseñar e implementar programas preventivos en todas sus áreas.

Según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018, el 70 por ciento de las mujeres piensan que sus familiares cubrirán sus gastos en la vejez. Por otro lado 41 por ciento de los hombres consideran una estimación similar.

Pero esto resulta de alguna forma como un incierto por los hijos que optan por el abandono de los ancianos si es que estos llegan a ser un estorbo.

Por esto, algunos hijos tienden a considerar el utilizar a sus padres para cuidar de los nietos, aunque esto puede ser en cierta forma favorable para el adulto mayor, al darle una vida más útil y con sentido.

No es algo meramente recomendable porque los abuelos no están para cuidar, ellos también tienen preferencias, sexualidad y actividades con las que enriquecen su vida, no deben estar atados al cuidado de los nietos, solamente si esto fuese de mucha necesidad.