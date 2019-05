La entrevista entre Barbosa y Carmen Aristegui: Barbosa se molesta por una pregunta de la casa en CDMX

Puebla, Puebla.- En la entrevista de Carmen Aristegui con Miguel Barbosa, quien es candidato a la gubernatura de Puebla por Morena, el candidato se molestó por una pregunta sobre una casa en la Ciudad de México.

La famosa casa a la que ambos se refieren en la entrevista fue propiedad del expresidente Miguel de la Madrid, está localizada en Coyoacán, Ciudad de México, y Barbosa aseguró que la compró por 10 millones de pesos, cantidad que estaba cubriendo con dos créditos.

Esta es la entrevista entre Barbosa y Carmen Aristegui:

En una parte del debate, Miguel Barbosa, Enrique Cárdenas mostró una imagen de una de las notas que en este portal de noticias hemos publicado sobre aquello que tú y yo platicamos aquí respecto a tu casa en Coyoacán, y bueno mostraba la imagen de la nota en donde reproducíamos lo que nos dijo aquí Guadalupe Acosta Naranjo , sobre tu casa de Coyoacán y la propuesta que hacía Guadalupe Acosta Naranjo, del PRD, para decirte que si tú decías que costaba tanto y él decía que costaba más, que te compraba tu casa, ¿le respondiste a Acosta Naranjo de aquella oferta que dijo aquí al aire te iba a hacer o te hizo, no lo sé?", preguntó Carmen Aristegui.

En ese momento, Barbosa, ya un poco molesto le dijo a Carmen Aristegui que esa pregunta y ese tema no tiene ningún valor noticioso y acusó a la periodista de cometer un exceso al dejar que Acosta Naranjo hiciera ese comentario.

Yo no creo que hubiera sido noticioso eso que le permitiste a Guadalupe Acosta Naranjo hacer y decir, se me hizo un exceso, la verdad, que se lo permitieras", respondió Miguel Barbosa.

Obviamente Aristegui reviró y le dijo que ella no es nadie para permitir o no las opiniones de sus entrevistados.

No bueno, yo no puedo permitirle o no a alguien en vivo decir una cosa", le respondió Aristegui.