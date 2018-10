La escalofriantes historia de Francois, el 'Descuartizador de Pioz'

Pioz, España.- Francois Patrick Nogueira Gouveia, conocido como el ‘Descuartizador de Pioz’, confesó que a los 19 años había matado y descuartizado en España a sus tíos y a sus primos de 1 y 4 años, y que ahora, a los 21, enfrentará la justicia en un proceso que se inicia el miércoles en la ciudad española de Guadalajara, al este de Madrid.

Entre uno de los últimos mensajes de WhatsApp que dejo Nogueira escribió lo siguente:

Dijo también que no recordaba haber asesinado a los niños.

Aquel fatídico día mientras cenaban pizzas en familia y su tía Janaína lavaba los platos, la apuñaló y la mató en presencia de los niños, que luego corrieron la misma suerte.

Esperó a Marcos, su tío, lo atacó por sorpresa y también lo mató, indican los documentos legales. Descuartizó los cadáveres de los adultos y decapitó los cuerpos de los niños, los metió en las bolsas de basura y limpió la escena antes de bañarse y acostarse a dormir.

A medida que iba cometiendo los crímenes, Nogueira se comunicaba por WhatsApp con su amigo Marvin Henriques, quien desde Paraiba, en Brasil, lo animaba a seguir y comentaba las fotos de los cadáveres que le enviaba el asesino. Henriques permanece en libertad condicional y será juzgado en Pariaba como cómplice.

Los cadáveres descuartizados permanecieron allí un mes, y fue la acumulación de barras de pan dejadas en el buzón por el servicio de entrega lo primero que despertó sospechas en el vecindario. Se acercaron, sintieron un mal olor y llamaron a la policía.

Al darse a conocer el hallazgo, Nogueira huyó a Rio de Janeiro el 20 de septiembre, pero regresó a España el 19 de octubre por voluntad propia para entregarse a la policía.

Otro de los mensajes del joven asesino fue:

Si algún hijo de p… me dice que quiere matarme por la noche yo le mataré antes. No acepto que hagan esas cosas conmigo. Si nadie me hace esas cosas voy a ser un niño tranquilo. Voy a estudiar y leer libros".