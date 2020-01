"La están convirtiendo en un Walmart con corona": Padre de Meghan Markle ante su salida de la realeza

Reino Unido.- Tras anunciarse los términos del Megxit y oficializarse la salida de la realeza de Meghan Markle y el Príncipe Harry, el padre de la exactriz, Thomas Markle, ofreció una entrevista para Channel 5 en la que asegura que "rebajan" a la familia real británica por "dinero".

El exdirector de iluminación dijo sentirse "decepcionado" de su hija ya que ella esta dejando de lado el logró y el sueño que muchas chicas han soñado por años, ser una princesa, por el simple hecho de querer ganar más dinero.

El padre de la duquesa de Sussex se dehizo prácticamente en halago para la monarquía llamandola una de las "mejores instituciones" que han permanecido a lo fuerte a lo largo de varios siglos, cosa que con su separación lo han convertido en un "Walmart" y "destruyendola".

Ante el cuestionamiento se piensa que esto lo podría acercar a su hija, él con seguridad dijo que dudaba mucho de que ella o Harry vayan a acercarse a él y menos ahora con están declaraciones.

De igual manera recalcó que la pareja esta "perdida" y ni ellos mismos saben que es lo que estan buscando con está "rídicula" separación.

No me imagino que se acerque a mí, especialmente ahora (…) o Harry, pero creo que ambos se están convirtiendo en almas perdidas en este momento. No sé lo que están buscando. No creo que sepan lo que están buscando", concluyó Thomas.