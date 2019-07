La increíble historia de una exestrella del porno que subió y bajó 30 kilos

Los Ángeles, EU.- Jenna Jameson, quien fuera una estrella en el mundo de la pornografía hace más de una década, ha publicado desde hace tiempo en Instagram imágenes de cómo ha logrado bajar más de 30 kilos después del nacimiento de su hija.

La ahora empresaria compartió este fin de semana un collage donde mostró el antes y después en su figura y escribió a sus seguidores un mensaje de fortaleza, sobre todo para quienes están en el proceso de perder peso.

Todos lo hacemos", aseguró Jenna sobre perder el control y comer como desquiciados. "No hay excepciones, todos los gurús de salud y figuras del fitness lo hacen, pero ¿cómo conseguimos el dónde para empezar de nuevo? Para mí, eso viene en la forma de querer sentirme lo mejor posible. Sé que no soy perfecta y mi fuerza de voluntad no es hierro", expresó Jenna en su mensaje, en el que añadió:

¡Pero sé que nunca me rendiré! Es importante saber que no importa cuántas veces te caigas, siempre puedes volver a saltar sobre el caballo. Está bien sentirse desanimado, decepcionado y enfadado. Cambia eso a positividad y reconoce que hay muchos en este camino contigo.

No es la primera vez que Jenna habla sobre la transformación de su cuerpo. La dieta cetogénica ha sido su gran aliada, como ella misma lo ha documentado.

El pasado junio, en otra publicación de Instagram, Jenna explicó que la "magia" vino cuando dejó de comer "azúcar, alimentos procesados y carbohidratos innecesarios".

Lo que sí ha sorprendido dentro de todas sus revelaciones es que no fue con una gran rutina de ejercicios que consiguió su actual figura, pues de hecho no es frecuente que vaya al gimnasio.

Me siento rara cuando la gente me pregunta mi rutina de ejercicios. Siento que no creerán que perdí todo este peso sólo con dieta, pero es la verdad. Desearía ser ávida del gimnasio, pero no lo soy. Desprecio el gimnasio".