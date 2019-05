La invaluable labor de una madre, cuidar 24 horas de los hijos

Ciudad Obregón, Sonora.- Cuidadora, doméstica, chef, psicóloga, administradora, cuentacuentos, chofer y hasta policía son algunos de los trabajos que desempeña una madre sin una recompensa monetaria que vaya acorde con sus actividades que realiza las 24 horas del día, porque hasta el sueño cuidan las dueñas del hogar, como buenas veladoras que son.

Pero, ¿cuánto ganaría en la vida real una mujer que realiza tantas profesiones tan solo por el hecho de ser madre? La cifra sería extremadamente elevada. Pero la cuestión anterior fue minimizada por un grupo de madres, que coincide en que no hay mejor paga que el cariño y la felicidad de los hijos.

Indica que lo mejor que puede recibir por parte de sus hijos es su amor demostrado con besos y abrazos.

Karla González enumera una lista extra de labores que realiza, como: peluquera, maquillista, costurera, diseñadora de interiores.

Un trabajo de 24 horas

La jornada de una ama de casa empieza desde que se levanta: hace el desayuno, levanta a los hijos, los manda a bañarse, llevarlos a la escuela (a pie o en carro), y despedir a su marido que se va al trabajo.

Posteriormente regresa al hogar y empieza con la limpieza: sacudir, barrer, trapear, lavar trastes, poner ropa a lavar, programar la comida de mediodía, recoger la ropa del tendedero, doblarla, plancharla y acomodarla (si es que le queda tiempo).

Hacer la comida, ir por los hijos a la escuela, darles comida, escucharlos mientras comen, responder sus preguntas, dar o negar permisos, apoyarlos con las tareas, regañarlos con sus travesuras (aquí es cuando el trabajo se duplica).

Continúa limpiando y al caer la tarde ya está planificando la cena, la cual tiene que ser algo nuevo y no recalentado, según el gusto de los hijos; después de darles de cenar se pone a lavar trastes y hablar con el esposo de cómo le fue en el día y en programar los gastos que vienen.

Madre trabajadora

Hoy en día hay muchas mujeres que ya trabajan y todavía tienen que organizar su día de acuerdo al tiempo que les queda, o sea que después de su jornada laboral de 8 horas, todavía le siguen en su casa, ordenando y planificando lo que van a hacer cada día.

Esta situación aún es mucho más difícil en consideración a que muchas son madres solteras y no precisamente tienen un solo hijo, sino más.

Historia

Martha Elena se casó hace 24 años. Tuvo su primer hijo varón a los 28 años de edad. Después llegó la niña, la cual vino a completar su felicidad al lado de su esposo, que era chofer de autobús federal. Cuando tenía 42 años de edad llegó el tercer hijo, el cual tiene ahora 8 años de edad.

Atender a mis hijos no es un sacrificio porque todo lo he hecho con amor. Siempre he estado sola en el cuidado de mis hijos porque mi esposo viajaba mucho. Casi todo lo he hecho yo: desvelos, tareas, bañarlos, curarlos, educarlos, vestirlos; todo eso y no me pesa porque los amo”, expresa Martha Elena, quien actualmente es viuda, por lo que continúa con su tarea de educarlos sola.