La marcha por 'Chayito' en Navojoa que no reivindicó su Gobierno

Navojoa, Sonora.- El Sol apretaba la mañana con un termómetro que marcaba los 36 grados centígrados a la sombra, pero a las 9:00 horas del domingo 9 de junio, comenzaron a llegar familias enteras con la promesa de una despensa o por la advertencia de retirarles un apoyo de Gobierno.

Llegaron en camiones unos y otros en camionetas o vehículos particulares de los funcionarios municipales del Gobierno de Navojoa.

Iban a protestar en apoyo del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, la protesta se desarrolló el sábado por la tarde, y la de este domingo fue para respaldar a la alcaldesa de Navojoa Rosario Quintero, ante el embate político y administrativo, además de los procesos legales por presuntos actos de corrupción. "Actos misóginos" dijeron que eran los funcionarios de ‘Chayito’.

En el lugar apenas se juntaron alrededor de 300 personas, entre empleados de confianza, el ‘acarreo’ de trabajadores de los sindicatos de Oomapasn y de empleados del Ayuntamiento, sin embargo, los líderes no fueron pues ‘tuvieron agenda apretada’, informaron sus seguidores.

Los acarreos

Los autobuses de las 104 comunidades que la alcaldesa recorrió en el Mayo durante sus primeros nueve meses de administración, comenzaron a llegar por las calles aledañas al Palacio Municipal, donde no más de 20 personas bajaban para ser parte de este suceso.

A las 10:26 horas inició el evento y por más que hicieron tiempo para que llegaran más personas, el lugar no se llenó, ya que esperaban más de 3 mil asistentes, según una fuente cercana a la administración de quien se guardó su identidad por seguridad. Pero no llegaron.

Espectadores manifiestan que el trabajo de campo no rindió frutos, y ahora los funcionarios responsables de acercar a los ciudadanos, no estaban cumpliendo con su labor de llenar las escalinatas del Palacio Municipal.

Una de esas personas traídas es doña Clarita, que vive en la comunidad de Guaymitas, donde aseguró fue llevada por su cuñada que labora en el edificio de Gobierno y que, a pesar de su avanzada edad y las inclemencias del clima, aseguró que tenía que venir al evento a apoyar a la presidenta porque podría perder su apoyo de Bienestar Social.

Denuncias como esta o la de Martín, habitante de El Jíjiri, Tesia, donde señaló que fue traído a la reunión con el propósito de recibir una despensa de apoyo de parte de la presidenta.

Pero al ver que no estaban dando nada mejor me fui ya que una muchacha nos dio carteles pero yo vine a ‘hacer bola’, no ha tener una cartulina”, manifestó molesto.