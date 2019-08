La modelo mundial Ana Carbajal, habla de su industria para Tribuna

Ciudad de México.- La exitosa joven ha estado presente como modelo en diferentes países. Es originaria de Ciudad Obregón y un gran orgullo e inspiración para los jóvenes de Sonora y de México.

La sonorense actualmente incursiona en el mundo del modelaje plus size, con una de las agencias mundiales más renombradas desde hace 4 años. Tiene contratos en Nueva York, México, Londres y Colombia en fotografía y pasarela. Principalmente modela ropa y maquillaje para importantes marcas internacionales.

¿Cómo te defines como persona y modelo?

Simplemente soy yo misma, relajada, sencilla, profesional y cercana a la gente. Amo conectar con personas, decir la verdad aunque duela, creo que la honestidad es uno de mis fuertes, y el luchar por mis ideales es mi motor todos los días, poder ver un cambio en mi alrededor y ayudar a mujeres a sentirse merecedoras e identificadas es lo que me define en mi profesión.

Vivo mi vida de lo más normal, sigo siendo la misma, simplemente que con la fortuna de hacer lo que amo, la libertad y plataforma que me da mi trabajo me hacen muy feliz, pero para nada ha cambiado mi esencia, Así que me definiría como la misma Ana de toda la vida, solo que un poco más fuerte, valiente, segura y con muchas ganas de hacer un cambio en la industria.

¿Cuál fue tu primer acercamiento a la industria de la moda y cómo decides involucrarte más en el ámbito?

Jamás imaginé que sería modelo, Dave Tenorio fotógrafo sonorense, me descubrió en un centro comercial y me invitó a un casting al que fui solo para saber de que se trataba, no pensaba que podría ser seleccionada ya que aunque me decían que mi perfil estaba increíble como modelo de tallas grandes yo aún no entendía nada, en mi cabeza solo existía un molde de belleza, la mujer delgada y perfecta y claramente yo no era ella, así que pensaba que se casting jamás llegaría a algo e irónicamente fue lo que cambió mi vida.

Decidí involucrarme más en el ámbito cuando vi el cambio que podría lograr".

Ya que viví los cambios en mi misma desde que empecé a indagar sobre la industria de la moda en tallas extras, antes de este casting no tenía ni idea siquiera de que existían modelos diferente a las de Victoria’s Secret, recuerdo estar en shock al ver modelos en bikinis, short, vestidos pegaditos, pasarelas, etc. con un tipo de cuerpo como el mío, yo no me sentía merecedora de estar ahí y al ver a mujeres amándose y sintiéndose poderosas y perfectas en cualquier talla, hizo que comenzara a cambiar la manera en que me veía, por primera vez me sentí hermosa, valiosa, y mi autoestima por fin comenzó a existir, es como si toda mi vida, mi vista hubiera estado nublada y ahora por fin podía ver claramente quien era y definitivamente quería causar eso en todas las mujeres a mi alrededor.

Vi que las modelos de talla grande en México eran casi inexistentes así que decidí que iba a arriesgar todo lo que tenía, para lograr que el que una modelo con un cuerpo imperfecto dejará de ser tabú, y también de ser inexistente, Todo merecemos ser representados, no importa la talla, edad, raza, orientación sexual, etc. todos somos suficientes y deseaba con todo mi corazón expandir ese mensaje".

¿Cómo ha sido tu experiencia profesional?

Fue un poco difícil al inicio, estaba aterrada, no tenía conocimiento alguno de la industria y nunca fui la niña fashion, segura, y cómoda consigo misma, así que todo se volvió el doble de complicado al momento de ir a castings o estar frente a la cámara. Recuerdo llorar un noche antes de mi primer trabajo, no tenia ni idea de lo que hacia y mi inseguridad me hacia congelarme.



Tuve que aprender todo desde cero, a como vestirme, posar, ángulos, que luz era mejor, que ropa se veía mejor en fotos, diseñadores, actuación, dicción, etc.

Fue un proceso difícil pero hermoso, lo que más trabajo me costó fue el sentirme segura, aunque ya me veía como modelo por fuera, en mi cabeza aun me sentía súper insegura, la industria agrego un poco de inseguridades a la lista ya que se me exigían cosas que a una persona común no le exigirán, y llegó el punto en el que no podía más y decidí comenzar el proceso intensivo de tener congruencia con lo que hacía y cómo me sentía, así que comencé a trabajar en mi misma, en mi autoestima, en mi físico, en lo que pensaba de él, en lo importante de la vida : que es el ser feliz, porque en algún momento deje de serlo.

Y la verdad fue mágico, mi carrera comenzó a despegar cuando me deje de preocupar por opiniones externas, fracasos y cosas superficiales. Cuando me relaje y me ame tal cual era, todo lo que hacía cobró sentido. Y entendí que realmente de eso se trataba todo. De vivir el presente, trabajar en ti, por tu sueños y sobretodo de disfrutar el camino".



Afortunadamente también he estado acompañada de grandes profesionales que me han enseñado todo durante este tiempo, desde mi Agente, Booker, fotógrafos, modelos, editores, directores creativos, maquillistas, peinadores y stylists, cada día han aportado un granito de arena a lo que soy hoy como modelo y persona, aprovechó para darles las gracias.

¿Qué crees que hace falta para que Sonora resalte más en la industria de la moda?

Creérsela y apoyarnos los uno de los otros, creo que somos nosotros mismos los que desvalorizamos el talento sonorense, porque de que hay talento hay, y por eso brillan en el extranjero pero nadie te toma en cuenta si decides quedarte en Sonora.

He conocido a muchas personas talentosas que se quedan en Sonora y no los aprecian, apoyemos a nuestros amigos, familiares, y desconocidos, a todos los que tengan un sueño, seamos un piedra que ayude a construirlos no destruirlos.

También creo que hace falta mucha ética laboral y profesionalismo, las marcas casi nunca quieren pagar por un modelo, maquillista, fotógrafo, producción, etc. Por lo general quieren todo gratis como si dijeran Hey te estoy haciendo el favor de estar en mi fotos y se aprovechan de la falta de información de las personas y del deseo de ser reconocidos por su trabajo.

Recuerdo una vez un restaurante de Hermosillo que para su campaña como pago ofrecía regalar la comida del shooting De verdad no lo podía creer".

Entonces claro sin un sistema que funcione y permita que personas talentosas puedan vivir de su talento, no creo que pueda crecer mucho la industria. Porque todos los buenos se irán a donde sí puedan trabajar en lo que aman. Creo que esto poco a poco va a cambiar y tiene que empezar a cambiar uno a uno, dando valor a quien eres, a tu trabajo y dando el valor a otros. Hagamos que Sonora sea lo suficientemente bueno para que no tengamos que irnos.

Amo el talento sonorense, somos guerreros natos y luchamos con todo por lo que queremos, ahora solo hagámoslo juntos y hacia la misma dirección, estoy segura que podemos lograr cosas increíbles".

Muchas gracias.