La quema de gavilla es dañina para la salud, el medio ambiente y la tierra, según expertos

Ciudad Obregón, Sonora.- Bronquitis, asma y alergias, además de la contaminación del medio ambiente y un daño considerable al suelo, son algunas de las afectaciones que está provocando el humo de la quema de gavilla, en el Valle del Yaqui.



A pesar de que solo se incendia el 1 por ciento del total de las hectáreas que se establecen en la región, esto es suficiente para provocar daños a los habitantes de las localidades cercanas.

Alma Lorenia Vázquez Jaim, licenciada en Enfermería y Obstétrica, especialista en salud pública, explica que la quema de materiales biológicos, biomasa o en este caso los residuos agrícolas, ha sido una práctica milenaria en las zonas rurales, muy propia de los interesados en renovar los recursos naturales de una manera rápida y eficaz, no se ha tenido la precaución de ser investigada, por lo cual los efectos sobre la salud de la persona, la fauna, con sus ecosistemas, la flora circundante, comunidades y en sí, el medio ambiente.

Los contaminantes de esta combustión a veces indiscriminada, en las cercanías de hogares de zonas rurales, libera pequeñas partículas de componentes nocivos que afectan a la salud general, pese a la imprecisión de las mediciones, repetidamente se han detectado diversos efectos para la salud. Vázquez Jaim, resalta que estos efectos son en aparatos y sistemas en la persona, cuya nocividad va desde infecciones respiratorias agudas, infecciones oculares, alergias, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis crónicas, enfisema, intoxicación, neumonías en niños pequeños y en personas de la tercera edad que viven esta práctica seguido.

Por su parte Pastor Sánchez, investigador de Centro Regional Universitario Noroeste (Cruno), expresa que la quema de la gavilla ha sido una práctica común entre los productores de la región propiciada por los tiempos tan cortos entre la siembra y cosecha de cultivos en rotación como fue y sigue siendo el trigo-soya, ya que si se sujetan a los calendarios de siembra de la soya y el tiempo de cosecha del trigo hay un margen de tiempo de 15 días.

Desde el punto de vista económico, la agricultura de conservación es una alternativa que se puede usar, pero se requiere de la mecanización y el uso de implementos, pero muchas veces no hay el recurso para utilizarla. Por eso es que se realiza la quema de gavilla en el Valle del Yaqui”, indicó.

Sin embargo, sabemos que se tienen varias repercusiones: la contaminación ambiental con humos, cenizas y carbones; la pérdida de materia orgánica que puede ser incorporada al suelo, pero al quemarse esto no es posible, por lo que los suelos se empobrecen más cada ciclo, no solo por la quema si no por el agregado de fertilizantes nitrogenados.

Otra alternativa es que se siga impulsando la agricultura orgánica, donde se empleen fuentes de fertilización biológica, geológica y química. Control integrado de plagas favoreciendo a estos productos”, finalizó.

Mientras que los productores piensan que esta actividad es una solución rápida, habitantes de la región lo ven como un voraz enemigo.