La razón por la que mujer con problema de acné dejó de usar maquillaje y editar sus fotos

Estados Unidos.- Sentirse como una persona falsa, que mentía sobre su aspecto en redes sociales al usar mucho maquillaje y editar sus fotografías, lastimó más a la joven estadounidense Kat Neubrand que las heridas causadas por el acné quístico que comenzó a desarrollar cuando tenía 30 años de edad y después de no haber tenido problema alguno en la piel en ninguna de sus etapas de vida anteriores a esa.

Después de siete dolorosos meses con el problema, la originaria de San José, California tomó la decisión de no esconder más sus cicatrices y quistes en el rostro, además de enviar un mensaje positivo sobre el amor propio hacia quienes han sufrido su misma situación.

De acuerdo con Daily Mail, Kat únicamente había tenido pocas erupciones en la piel de su rostro cuando estaba en sus 20, sin embargo, en el verano de 2018 desarrolló el problema que la llevó a no querer ser vista en público, a sentirse sola y deprimida, y ha comenzar a usar mucho maquillaje y aplicaciones de edición para las imágenes que publicaba en redes.

Sin embargo, en diciembre pasado el acné quístico alcanzó su peor estado, momento en el que Kat Neubrand llegó a la determinación de que ya había sido suficiente, que era tiempo de dejar de esconderse.

Entonces Kat hizo su primera publicación en Instagram sin usar cosméticos que cubrieran su cara o filtros de las apps, post en el que recibió un abrumador apoyo por parte de usuarios de redes sociales, lo cual la hizo que aumentara su confianza.

Me sentí deprimida al principio. Me preguntaba a mí misma, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿no soy muy grande para tener problemas de acné? También me sentía realmente sola porque nadie en mi familia o amigos había sufrido acné quístico nunca”, compartió la joven.