La redes sociales: la mejor forma de hacer crecer tu negocio

Ciudad de México.- Mayores ingresos, más clientes activos, un área de oportunidad en todo el mundo y sobre todo una proyección global, son algunos beneficios de emprender o renovar tu negocio en las redes sociales, además de ser gratis y muy fáciles de usar.

La revolución electrónica cada vez esta teniendo más poder en todo el mundo, y el área laboral no es la excepción de ello, ya que miles de empresarios venden millones de productos todos los días, es por eso que debes conocer todas las ventajas que las redes sociales te ofrecen para tu nuevo o viejo negocio, y lo mejor de todo es que las herramientas que las redes te dan, son totalmente gratis.

La innovación continua a pasos agigantados, y como empresario de productos o servicios no debes quedarte atrás, debes arriesgarte a tomar nuevas medidas, hacer diferentes ajustes para renovarte, ya que, si no estás en internet, es muy difícil que prevalezcas en el mercado.

Debes tener muy en cuenta que el público es diferente en cada red social, es por ello que debes enfocarte en tus productos o servicios que vendas.

La red más popular y la más usada es Facebook con más de 2,500 de usuarios activos, una red muy básica y fácil de utilizar, es por ello su éxito. Sus herramientas llamadas ‘Facebook Ads’, te ofrecé la oportunidad de promocionar tu marca en Facebook de cualquier parte del mundo con infografías.

Con 1,900 millones de visitas mensuales, YouTube se convierte en la segunda plataforma digital más visitada, un portal donde puedes tener tu canal, para tu negocio o marca personal, con sus múltiples funcionalidades y sabiéndolas aplicar, seguramente te hará crecer tu negocio.

Twitter es una opción para potencializar tu negocio nacional o internacionalmente, ya que su herramienta llamada: ‘Trending topic’, puedes enterarte de las tendencias y gustos del área geográfica que desees, dando pie a grandes oportunidades, para organizar nuevas estrategias, una red social enfocada a la información a tiempo real.

Instagram la red social de los jóvenes hoy en día con 800 millones de usuarios, donde la mayoría de los millennials y centennials pasan 7 horas en promedio al día, si tu objetivo son los jóvenes, sin duda es la mejor opción.

Además, que las redes sociales sirven para comunicarse con amigos y familiares en todo el mundo, pueden utilizarse de manera empresarial, ya que cada una de ellas te arroja estadísticas del público que te sigue, te vio o interactuó con alguna publicación tuya, es una herramienta sumamente poderosa, pues en base a ella, es cundo se va armando tu público, y atacando esa área, ofreciendo contenido visualmente agradable para lograr hacer el famoso ‘engamenent’ comercial.

Ya que conozcas perfectamente a tu mercado, debes realizar potentes campañas publicitarias, mismas que te ayudarán de manera orgánica a subir tus niveles de audiencia.

Recuerda que una buena estrategia, te hará ahorrar dinero en publicidad. Cabe mencionar que se necesita de constancia, estar todos los días presentes en las redes, no tener vacaciones, elaborar contenido visual e interactivo con tus seguidores, porque si no lo haces alguien más lo hará. Recuerda que el éxito de una empresa en internet no se logra de noche a mañana.